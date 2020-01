CR7 da columbofilia teve de emigrar para competir

João Pedro Campos Hoje às 09:52 Facebook

Foi sete vezes campeão nacional e há um ano e meio mudou-se para a Bélgica. Há 12 mil portugueses a praticar a modalidade.

Em maio de 2018, Paulo Campos pediu uma licença sem vencimento da Polícia Judiciária de Coimbra para emigrar para a Bélgica. Motivo: coordenar uma equipa de columbofilia em Liedekerke, perto de Bruxelas. Após vencer sete campeonatos nacionais e quatro vice-campeonatos, Paulo Campos decidiu transformar o "hobby" em profissão. Um passatempo que, no nosso país, tem cerca de 12 mil praticantes e um efetivo de quatro milhões de pombos. Cerca de três centenas deles estão em competição, até domingo, no velódromo de Sangalhos, em Anadia.

"Em Portugal já nem me deixavam competir. Fiquei sem ter nada pelo que lutar no país", disse em tom de brincadeira Paulo Campos. Perante um convite de um clube belga, não hesitou. Mas ainda cria cerca de 200 pombos na sua casa, na Marmeleira, Coimbra. "Tenho 32 casais reprodutores e outros mais velhos". Mas a maioria nasceu em 2017 e 2018", conta. Paulo Campos, 54 anos, dedica-se à columbofilia há 37. "Comecei em 1983, a poucos meses de fazer 18 anos", lembra. Começou por criar pombos, passando, pouco depois, a dedicar-se à competição, na companhia do pai, Rui, atualmente com 80 anos. Em 2003, venceu o primeiro vice-campeonato e, em 2004, o campeonato nacional de curta distância. Seguiram-se mais três nessa categoria e outros três na longa distância. A nível internacional, foi vice-campeão olímpico (o equivalente ao campeonato do Mundo) em 2017. Após essas Olimpíadas, realizadas em Bruxelas, Paulo Campos recebeu o convite para ir para a Bélgica.