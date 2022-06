Ronaldo é notícia em Itália por um possível regresso ao Sporting

JN Hoje às 13:58 Facebook

Roma, de José Mourinho, também estará interessada no craque

Quem o escreve é o jornal italiano "La Repubblica": Cristiano Ronaldo não anda satisfeito no Manchester United e poderá estar de saída de Old Trafford na atual janela de mercado. O destino, segundo o mesmo diário, pode ser a Roma. Ou o Sporting...

"O projeto de Ten Haag [novo treinador do United], baseado num estilo de jogo holandês, com posse de bola e futebol coletivo, não lhe agrada, nem o protege. Ronaldo procura uma nova equipa, um novo início. A passagem pelo United chegou ao fim", escreve o "La Repubblica", acrescentando que a Roma, equipa treinada por José Mourinho, sonha com a contratação do internacional português.

"O facto de Jorge Mendes ser o empresário [de Ronaldo e de Mourinho] favorece os 'gialorossi', tal como as vantagens fiscais [do futebol italiano relativamente a outros países]. Mas os problemas com o Fair Play Financeiro da UEFA e o salário de 23 milhões de euros do avançado complicam a possível operação financeira", escreve o jornal transalpino, que também coloca a hipótese de o craque voltar a casa.

"Em pano de fundo, continua a estar um eventual regresso ao Sporting", pode ler-se.