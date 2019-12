CR7 foi o segundo atleta mais bem pago da década

Rui Farinha Hoje às 20:57 Facebook

Cristiano Ronaldo ganhou 721,6 milhões de euros na última década. Só Floyd Mayweather auferiu mais.

O craque português foi o segundo desportista mais bem pago do mundo na última década, segundo revelou ontem a revista norte-americana "Forbes", dedicada ao mundo dos negócios e da economia. O capitão de Portugal e jogador da Juventus, de 34 anos, amealhou 721,6 milhões de euros, graças aos salários que auferiu nos clubes que representou desde 2010 (Real Madrid e Juventus), aos patrocinadores, em que se destaca a Nike, e também às redes sociais, onde o seu nome é um dos mais poderosos do planeta. Projeção que transformou Ronaldo num milionário.

No topo da lista está o pugilista norte-americano Floyd Mayweather, com 825,3 milhões de euros, e no terceiro posto Lionel Messi, o eterno rival de Cristiano Ronaldo nos relvados. O mago argentino, do Barcelona, tem mais Bolas de Ouro (seis contra cinco) mas no campo das finanças a diferença é de cerca de 50 milhões de euros, a favor do português.

Ronaldo e Messi são os únicos futebolistas do top 10, que contempla representantes do basquetebol (LeBron James e Kevin Durant), do ténis (Roger Federer), do golfe (Tiger Woods e Phil Mickelson) e ainda do automobilismo (Lewis Hamilton).

Top 10

1.º - Floyd Mayweather (Boxe) 825,3

2.º - Cristiano Ronaldo (Futebol) 721,6

3.º - Lionel Messi (Futebol) 676,5

4.º - LeBron James (Basquetebol) 613,3

5.º - Roger Federer (Ténis) 577,3

6.º - Tiger Woods (Golfe) 554,7

7.º - Phil Mickelson (Golfe) 432,9

8.º - Manny Pacquiao (Boxe) 392,3

9.º - Kevin Durant (Basquetebol) 383,3

10.º - Lewis Hamilton (Fórmula 1) 360,8