CR7 histórico na vitória de Portugal com a Suécia

Portugal venceu a Suécia, por 0-2, em encontro da segunda jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, no Friends Arena, em Solna, com Cristiano Ronaldo a bisar. O craque português não só alcançou o golo 100 como superou esse registo pessoal.

De regresso à titularidade, Cristiano Ronaldo deu vantagem a Portugal perto dos 45 minutos, ao cobrar um livre direto de forma absolutamente perfeita. Foi o centésimo golo com a camisola das quinas para CR7.

Sempre insaciável, o capitão da seleção portuguesa voltou a abrir a tampa do "ketchup", no segundo tempo, aos 72 minutos, novamente com uma bomba de fora da área.

Em Saint-Denis, a França venceu a Croácia, por 4-2, depois de ter estado a perder, e partilha a liderança do grupo com Portugal, ao somar os mesmos seis pontos.