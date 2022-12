CR7 na base da ida de Endrick para o Real Madrid

Cristiano Ronaldo é um dos futebolistas de maior impacto no futebol mundial e, segundo Endrick, o mais recente reforço do Real Madrid, CR7 esteve na base da decisão de assinar pelos madrilenos. Jogador de 16 anos falou à margem do "Jogo das Estrelas", onde participou e fez um hat-trick

"O Real Madrid é uma equipa muito grande, e o Vinícius mandou-me mensagens e deu-me mais esperança. O Cristiano [Ronaldo] também, que é o meu ídolo, jogou no Real Madrid. Por isso, escolhi o Real Madrid e acho que é a escolha certa", afirmou, à Marca, o médio que só chegará a Madrid em 2024, quando completar 18 anos.

Endrick informou-se sobre o clube espanhol antes de tomar a decisão e parece pronto para o desafio, que só começará dentro de ano e meio.

"Falei com Ancelotti, com Rodrygo, com Éder [Militão], com os brasileiros. Agradeço muito a Deus por tudo o que acontece na minha vida e espero que muitas coisas boas ainda venham, mas é preciso manter os pés no chão, ter humildade e perseverar", concluiu o brasileiro lançado por Abel Ferreira no Palmeiras.