CR7 recusa Estados Unidos e Mbemba ruma a França

Avançado não pretende mudar-se para a Arábia Saudita nem para a Liga norte-americana. O central congolês ex-F. C. Porto vai assinar por três épocas pelo Marselha.

Manchester United: Um dia depois de Thomas Tuchel ter reprovado a transferência de Ronaldo para o Chelsea, por querer jogadores diferentes para um projeto diferente daquele que conseguiria ter com Cristiano, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o avançado português recusou duas propostas formais: uma da Arábia Saudita e outra da MLS (liga norte-americana). Enquanto o futuro de CR7 continua aberto, o Manchester United tem tudo acordado para contratar Lisandro Martinez ao Ajax. O defesa deverá custar cerca de 55 milhões de euros e assinar até 2027.

Marselha: Do Dragão para o Vélodrome, o futuro de Mbemba irá passar por França. O defesa central que terminou contrato com o F. C. Porto no final da última temporada, foi visto em Marselha para assinar com o clube francês até 2025.

Gil Vicente: ​​​​​​​O avançado Juan Boselli é o mais recente reforço do Gil Vicente, anunciou esta sexta-feira o clube gilista. O atacante esteve emprestado ao Tondela na última temporada, por via do Defensor Sporting. Agora, assina em definitivo com a formação de Barcelos até 2025.

Famalicão: ​​​​​​​O extremo Junior Kadile vai voltar a ser emprestado ao Famalicão. O jovem pertence aos franceses do Rennes e já na temporada passada esteve ao serviço dos famalicenses, que conseguiram renovar por mais uma época a cedência do jogador.

Braga: Os arsenalistas anunciaram que Gustavo Barge e Pedro Rocha, da equipa sub-23, assinaram contrato principal com o Braga, válido por duas temporadas. Gustavo Barge está há cinco épocas vinculado aos minhotos, enquanto Pedro Rocha está há dois anos nos guerreiros.

Arsenal: Oleksandr Zinchenko estará a caminho do Arsenal. O lateral esquerdo obteve autorização do Manchester City para sair, que estará interessado em contratar o defesa Cucurella, e os "gunners" parecem ser os principais interessados, num negócio que pode alcançar os 41 milhões de euros. A chegada de Zinchenko poderá significar a saída de Nuno Tavares, visto que para a posição de lateral esquerdo já existe Kieran Tierney, habitual titular.

Lourosa: O guarda-redes Marco Ribeiro é o novo dono da baliza do Lourosa. O guardião de 27 anos chega proveniente do Paredes.