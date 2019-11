CR7 sai e Juve vence em Moscovo

Hoje às 20:17 Facebook

O futebolista internacional português não era substituído em jogos da Champions havia quase quatro anos.

O internacional português Cristiano Ronaldo não deu qualquer sinal de estar lesionado e o treinador Maurizzio Sarri ordenou a rendição, ao minuto 81, quando se verificava uma igualdade a uma bola. Aaron Ramsey abriu o marcador, para a Velha Senhora, e Miranchuk marcou pelo Lokomotiv Moscovo.

A Juventus chegou ao triunfo já nos descontos, com uma remate do brasileiro Douglas Costa, e assegurou a qualificação num dos dois primeiros lugares do grupo D, à falta de duas jornadas.