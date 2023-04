Craig Breen: dos karts a duas tragédias separadas por 11 anos

O mundo do automobilismo, e dos ralis em particular, acordou em choque esta quinta-feira com a notícia da morte de Craig Breen, que não resistiu aos ferimentos sofridos num acidente durante a preparação para o Rali da Croácia, quarta prova do Mundial de WRC 2023. O piloto tinha uma ligação especial ao nosso país, já que era piloto da Hyundai Portugal e disputava o Campeonato de Portugal de Ralis.

Filho de Ray Breen, campeão irlandês de ralis, a vida desportiva de Craig até começou nos karts, mas em 2009 optou pelos troços de ralis, sagrando-se, de imediato, o piloto jovem do ano, antes de, em 2010, somar a primeira vitória da carreira no Campeonato Britânico de Ralis, ao conquistar o Rali do Ulster.

O talento do piloto começava a dar nas vistas e, em 2011, integrou a academia do WRC (Campeonato do Mundo de Ralis), vivendo, um ano depois, um episódio trágico.

Durante uma classificativa do Rali Targa Florio de 2012, quinta prova do Intercontinental Rally Champioship, sofreu um acidente grave, que acabou por resultar na morte do co-piloto Gareth Roberts.

O drama que viveu não o afastou da competição e, em 2014, venceu o Rali da Acrópole, a contar para o Europeu de Ralis, antes de dar o salto para o Campeonato do Mundo, onde alternou bons resultados com várias desistências.

Já esta época surgiu a surpresa de assinar pela equipa portuguesa da Hyundai para disputar o Campeonato de Portugal de Ralis, mostrando toda a sua velocidade logo a abrir, o que lhe permitiu conquistar a primeira vitória do ano, no Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, antes de desistir no Rali Casinos do Algarve.

Além de disputar a prova nacional, Breen, de 33 anos, era piloto a tempo parcial no WRC, também com a Hyundai, e o piloto natural de Waterford acabou por perder a vida ao preparar a estreia nos ralis de asfalto de 2023, após embater num poste durante os treinos que decorriam na Croácia.

A morte de Carig Breen motivou reações de quase todos os pilotos que integram o Mundial WRC e de muitos portugueses.