Craig Breen lidera Rali da Suécia

O piloto irlandês Craig Breen (Hyundai i20), que em 2023 vai disputar também o Campeonato de Portugal de Ralis, lidera o Rali da Suécia, segunda prova do Mundial WRC, após o final do primeiro dia da competição.

Breen concluiu as sete especiais desta sexta-feira com o tempo de 57.05,5 minutos, deixando no segundo lugar o estónio Ott Tänak (Ford Puma), a 2,6 segundos, com o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) em terceiro, a 11,2.

"Foi um dos meus dias mais fortes nos ralis. Tivemos uma boa posição na estrada", frisou Craig Breen no final. O dia ficou marcado pelo tempo perdido pelo finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), devido a um problema de falta de tração no seu Yaris a partir do quinto troço.

Rovanpera, campeão mundial em título, partiu para as sete especiais desta sexta-feira na liderança, depois de ter vencido a superespecial de abertura do rali, na quinta-feira à noite. No entanto, viria a terminar o dia na quinta posição, a 31,1 segundos do líder.

"Não havia muito que pudesse fazer", lamentou o campeão do mundo.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que tem sentido problemas de saúde nos últimos dias, é sexto, a 36,8 de Breen. Este sábado disputam-se mais sete especiais, com 126,22 quilómetros cronometrados.