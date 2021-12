Craque do Real Madrid é acionista maioritário do Mafra

JN Hoje às 20:51 Facebook

Marcelo, internacional brasileiro, confirmou a compra do clube português que compete na Liga 2. Objetivo é abrir as portas do futebol europeu a jogadores brasileiros.

O Mafra, da Liga 2, também está nas mãos de um craque do Real Madrid. Marcelo confirmou, esta segunda-feira, que a empresa DOZE, criada pelo próprio, se tornou acionista do clube português.

"Estamos em processo de expansão de clubes. O Mafra foi a nossa primeira aquisição e representa o início no mercado Europeu. Foi um bom negócio. Mesmo com a sua pequena estrutura, o Mafra estava bem organizado financeiramente e sem nenhuma dívida", confirmou Marcelo, em entrevista à "TNT Sports".

"Agora, estamos a investir na sua infraestrutura. A ideia é implementar uma estrutura que permita dar um salto no mercado europeu, traçando um elo com o Azuriz, no Brasil", acrescentou o internacional brasileiro.

O Azuriz foi o primeiro clube adquirido pela DOZE, seguindo-se o Mafra. Marcelo adiantou ainda a intenção de comprar mais clubes: "Estamos só começando, vem muita coisa aí nos próximos anos".