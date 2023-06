Criança a quem Conceição entregou camisola deixa-lhe mensagem: "Obrigada pela Taça!"

Diego, uma criança fã do F. C. Porto, deixou, este domingo, uma mensagem a Sérgio Conceição depois da conquista da Taça de Portugal.

Em abril, Sérgio Conceição conviveu com alguns adeptos à porta do Olival depois de uma conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão e acabou por oferecer uma camisola a uma criança. "Bom jogo amanhã", disse Diego. "Nunca vai ser só futebol", assinalaram os dragões nas redes sociais.

PUB

Este domingo, durante um direto para a Sport TV, Diego deixou uma mensagem a Sérgio Conceição: "Obrigada pela camisola e pela Taça. Estou mesmo feliz", disse, sorridente.