Criança de 12 anos detida por ameaças racistas contra Zaha

O futebolista costa-marfinense Wilfried Zaha, do Crystal Palace, revelou este domingo ter recebido ameaças racistas através das redes sociais, tendo a polícia inglesa já avançado com a detenção de uma criança de 12 anos, presumível autora das ofensas.

Zaha mostrou nas redes sociais várias capturas de ecrã com as mensagens que recebeu no sábado na sua conta do Instagram, nas quais era ameaçado por um desconhecido.

"É melhor para ti que não marques [golo] amanhã, seu 'preto' imbecil, ou irei, à tua casa, vestido como um fantasma", escreveu o agressor, acompanhando as mensagens com várias imagens do movimento supremacista norte-americano Ku Klux Klan.

O departamento da polícia de West Midlands informou já, através do Twitter, que deteve um rapaz de 12 anos que é suspeito de ser o autor das mensagens.

Zaha foi, este domingo, titular na derrota do Crystal Palace no terreno do Aston Villa (2-0).

Este incidente surge poucos dias depois de a Premier League ter posto em marcha um sistema de proteção para os futebolistas e familiares para quando recebam insultos e ameaças através das redes sociais.

"Isto é uma desgraça absoluta e não devia acontecer. Estamos contigo, Wilf, e com qualquer um que tenha de sofrer um abuso deste género", lançou em comunicado o Crystal Palace.