Criança de oito anos entre os feridos pelas tochas lançadas por adeptos do Benfica

No encontro de quarta-feira da Liga dos Campeões, vários adeptos do Benfica atiraram tochas para os adeptos do Inter de Milão. Entre os vários feridos, está uma criança de oito anos.

Os adeptos do Benfica protagonizaram um momento infeliz no encontro contra o Inter de Milão. Presentes numa bancada superior, atiraram tochas para o anel inferior que embateram nos aficionados italianos. O incidente causou alguns feridos, entre os quais uma criança de oito anos.

Em Itália, os meios de comunicação teceram duras críticas aos adeptos benfiquistas. "Há muito tempo que não se via isto. Os adeptos portugueses encheram o estádio de fumo e tochas. No segundo tempo, percebendo que a eliminatória estava perdida, protagonizaram cenas de medo: 6 ou 7 tochas foram lançadas do terceiro anel sobre os adeptos que estavam no segundo, a curva sul do Meazza. Uma criança de oito anos foi também atingida. Aconteceu tudo sob os olhares dos membros da UEFA. Devem ser tomadas medidas", pode ler-se.