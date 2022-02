Criança escreve ao clube de eleição e doa 30 cêntimos ao jogador preferido

Um pequeno adepto do Swindow Town, da quarta divisão, enviou uma carta ao clube inglês a demonstrar o carinho que tem pela equipa e, mesmo tendo dificuldades económicas, acabou por doar 30 cêntimos ao jogador preferido.

Joe tem apenas seis anos e, à semelhança de milhões de crianças, adora futebol e tem um clube e um jogador de eleição. Por isso, decidiu enviar uma carta ao Swindow Town, da quarta divisão inglesa, para demonstrar o carinho que tem pela equipa e por Harry McKirdy, o seu atleta de eleição.

Contudo, o que parecia ser uma carta normal depressa se tornou o tema do dia nas redes sociais. Isto porque, no pequeno pedaço de papel, Joe partilhou que, apesar de gostar muito do clube, nunca foi a um jogo por dificuldades económicas, mas mesmo assim ainda deixou 30 cêntimos para Harry McKirdy.

"A minha mãe não tem dinheiro para ir aos jogos do Swindon, porque ela não tem dinheiro para comida e tem de pagar à escola o meu jantar. Eu gosto do Harry McKirdy do Swindon Town. Um dia eu irei ao jogo", pode ler-se na carta, que tem as moedas coladas no fim do texto.



O Swindon, sensibilizado pelo gesto da criança, acabou por pedir ajuda nas redes sociais para identificar Joe. Milhares de utilizadores já estão a ajudar a encontrar o pequeno adepto e já se criou, até, um grupo para se fazerem doações e ajudar financeiramente a família.