Criança pediu camisola a um adversário, foi insultado e pediu desculpa

Caso está a chocar o Brasil e comprova a intolerância que grassa na sociedade e no futebol. Criança é adepto e joga no Santos, mas teve redes sociais inundadas de insultos por querer a camisola do guarda-redes do Palmeiras.

Chama-se Bruninho, tem 9 anos e já sentiu na pele a intolerância e o fanatismo doentio que tomou conta do futebol. Tudo por causa de uma... camisola.

Tudo aconteceu depois do jogo entre o Santos e o Palmeiras, equipa comandada por Abel Ferreira, quando o menino se dirigiu a Jailson, guarda-redes do Palmeiras, para lhe pedir a camisola. O pedido foi aceite com todo o gosto, mas despoletou ódio e insultos de muitos adeptos santistas, dirigidos a Bruninho.

A quantidade de intolerância e impropérios foi de tal ordem que esta terça-feira a criança apareceu a explicar-se e a desculpar-se.

"Desculpa de alguém se ofendeu por eu ter pedido a camisa do Jailson, mas é que eu gosto muito dele. Me perdoa, eu não queria ofender ninguém", disse Bruninho, num vídeo que teve uma repercussão incrível no Brasil e que também levou vários jogadores, clubes e adeptos a terem gestos e palavras de apoio para Bruninho.

Através de um post no Instagram, o menino foi ainda mais longe, por antecipar eventuais represálias. "Eu devolvo a camisa para ele para não me baterem nos jogos", escreveu.