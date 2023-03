"Criança petulante", "uma vergonha": Bruno Fernandes arrasado pela exibição frente ao Liverpool

JN Hoje às 12:06 Facebook

Comentadores e ex-jogadores criticaram o comportamento do médio português e há quem sugira que não deve continuar como capitão do Manchester United.

Gary Neville e Roy Keane, duas lendas do Manchester United, não tiveram papas na língua a analisar a exibição de Bruno Fernandes no clássico frente ao Liverpool, que terminou com uma goleada histórica aos "red devils" (7-0).

Agora comentadores, os dois ex-jogadores arrasaram o internacional português, não só pela má exibição, mas também por causa de comportamentos que ambos consideram inapropriados para com colegas de equipa e até árbitros.

"A linguagem corporal do Bruno Fernandes foi vergonhosa. É um rapaz muito talentoso, é o capitão, tem muito talento, mas a linguagem corporal dele, a agitar os braços e sem correr...", referiu Roy Keane.

Mais corrosivo foi Gary Neville: "Alguns dos comportamentos de Bruno Fernandes foram uma vergonha. Ele ficou parado no círculo central com os braços levantados a dizer: "Por que razão não sou eu a sair?". Honestamente, acho que algum do seu comportamento na segunda parte foi uma desgraça. A segunda parte foi uma vergonha, uma confusão, sintetizada naquilo que foi o capitão Bruno Fernandes, uma vergonha por várias ocasiões", salientou o ex-jogador, também em declarações à "Sky Sports".

Ao "Daily Mail", Chris Sutton, outro ex-jogador, defendeu que Bruno Fernandes "mais parecia uma criança petulante".

"Empurrou o árbitro assistente, agiu como se o seu nariz tivesse explodido quando embateu no peito de Ibrahima Konate, mergulhou para tentar arrancar um penálti a Alisson, abanou os braços quando o Erik ten Hag não o substituiu. Bruno Fernandes fez uma das piores atuações que alguma vez vimos de um jogador e, certamente, de um capitão na Premier League. E o empurrão que deu no árbitro assistente devia resultar numa suspensão? Lembro-me que o Paolo Di Canio levou 11 jogos em 1998 e não discordaria se o Bruno Fernandes recebesse o mesmo castigo. Isto foi vergonhoso, embaraçoso", escreveu.

Chris Sutton chega a sugerir que o médio português fique sem a braçadeira de capitão. "Independentemente do que se possa pensar de Harry Maguire, o capitão, ele nunca se comportaria desta forma em campo. O Ten Hag lidou com o problema do Cristiano Ronaldo e agora precisa de lidar com o Bruno Fernandes, começando por decidir se ele merece envergar a braçadeira no jogo de quinta-feira, da Liga Europa, com o Bétis. Eu penso que não merece", completou.