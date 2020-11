Criança veste-se de Rashford no dia do herói e atleta não fica indiferente

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:51 Facebook

Uma criança decidiu mascarar-se de Marcus Rashford num dia dedicado aos super-heróis na escola, em Inglaterra. O avançado do Manchester United viu e fez questão de responder.

Em Inglaterra, houve uma escola que dedicou um dia aos super-heróis. E ao contrário das habituais escolhas, uma criança surpreendeu e decidiu mascarar-se de Marcus Rashford, avançado do Manchester United. O menino levou ainda um cartaz com uma mensagem: "Nem todos os heróis vestem capa, os verdadeiros vestem o equipamento do Manchester United".

O momento foi partilhado pela prima da criança nas redes sociais e o avançado dos red devils não ficou indiferente: "Muito bem, meu pequeno!"

Marcus Rashford tem apenas 23 anos e não é só nos relvados que tem estado em destaque. O avançado tem aproveitado o reconhecimento para fazer a diferença e lutar por ideais que acredita e que considera corretos. Recentemente, conseguiu que o executivo recuasse na intenção de acabar com um programa de vouchers escolares, criado devido à crise do coronavírus, para providenciar refeições escolares a cerca de 1.3 milhões de crianças de famílias com baixos rendimentos.

O jogador publicou uma carta para os deputados britânicos, pronunciou-se no Twitter e conseguiu com que a ajuda continuasse. Rashford já foi também condecorado pela Rainha de Inglaterra como Membro da Ordem do Império Britânico.