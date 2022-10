Crianças feridas e balas de borracha. Ceará-Cuiabá marcado por confusão

O jogo deste domingo entre o Ceará-Cuiabá ficou marcado por uma invasão de campo.

Terminou da pior forma o jogo entre o Ceará-Cuiabá, a contar para a 32.ª jornada do Brasileirão e que terminou empatado (0-0). No segundo dos sete minutos do tempo de compensação dado pelo árbitro, o jogo foi dado como terminado depois de centenas de adeptos do Ceará terem invadido o relvado para fugirem a uma grande confusão nas bancadas.

Alguns apoiantes, incluindo crianças, tiveram de receber assistência médica. Os jogadores foram obrigados a fugir para o balneário e a polícia utilizou balas de borracha.

PUB

Veja o momento: