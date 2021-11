Nuno A. Amaral Hoje às 09:50 Facebook

Parceria com a empresa Binance para a criação dos "Fan Token" do clube garante receita de peso à SAD portista

O último grito do mundo digital vai chegar ao Dragão. No próximo dia 16 de novembro, o F. C. Porto entra no mercado das criptomoedas, com o lançamento dos "Porto Fan Token", que irão proporcionar aos adeptos formas inéditas e revolucionárias de interação com o clube.