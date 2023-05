Crise no PSG: reforçada a segurança nas casas de Messi e Neymar

Guilherme Amaral Hoje às 17:10 Facebook

Após as reclamações dos adeptos do clube parisiense, o PSP aumentou segurança no centro de treinos e também nas casas dos principais jogadores.

O Paris Saint-Germain decidiu reforçar a segurança no centro de treinos Camp des Loges e também nas casas de Messi, Neymar e Verratti. Segundo a agência AFP, o clube espera que possam ocorrer novos protestos dos adeptos e decidiu prevenir-se.

A crise no Paris Saint-Germain segue a todo o vapor após a derrota frente ao Lorient, por 1-3, no passado domingo. Como revés, o PSG vê o Marselha diminuir a diferença no campeonato para cinco pontos e aproxima-se, assim, da luta pelo título da Liga francesa.

Na sequência da derrota, adeptos do clube da capital de França foram até o centro de treinos para protestar contra os resultados e tiveram Messi, Neymar e Verratti como alvos principais. Os dirigentes também foram insultados e ouviram pedidos de demissão.

O astro argentino e atual vencedor do prémio The Best da FIFA esteve envolvido numa polémica ao viajar para a Arábia Saudita, sem autorização do PSG, e já terá comunicado ao clube que não ficará em Paris na próxima época.

Já Neymar é alvo da insatisfação dos parisienses há muito tempo. O internacional brasileiro comentou num post da TNT Sports do Brasil que os adeptos foram até sua casa e gritaram-lhe para ir embora. Neymar, que recupera de uma lesão no tornozelo direito, recentemente tirou a bota de imobilização e já voltou a treinar.