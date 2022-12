Cristiano Fitzgerald renova por mais quatro anos

JN/Agências Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Fitzgerald, que ainda aguarda pela estreia na equipa principal do Boavista, após ter sido campeão nacional da II Divisão de juniores, renovou por mais quatro anos, até 2025/26.

"Estou muito feliz e orgulhoso. Prolongar contrato com o Boavista é um momento incrível. Estou aqui há muitos anos, desde os sub-15, e parece um sonho ter a oportunidade de representar um clube tão grande. Esta renovação mostra a confiança depositada em mim e quero agradecer muito à estrutura e ao presidente [Vítor Murta] por esta oportunidade. Significa muito para mim e tenho o objetivo de evoluir ainda mais nesta casa", vincou o extremo, em declarações aos canais do clube.

PUB

Nascido em Singapura, mas com descendência irlandesa e francesa, Cristiano Fitzgerald chegou às camadas jovens do Boavista em 2017/18 e passou a evoluir sob orientação de Petit esta época, acalentando o "sonho de um dia estar a representar" o conjunto sénior.

"Tenho a ambição de um dia poder jogar oficialmente na equipa principal, assim como de jogar num campeonato tão reconhecido como o português, mas tenho a noção de que é preciso trabalhar muito para chegar a esse nível e dar o melhor de mim todos os dias", notou o dianteiro, de 19 anos, reiterando a "importância de o clube apostar na formação.

Além de Cristiano Fitzgerald, que fez 17 jogos e três golos na conquista da II Divisão de sub-19, os axadrezados já tinham renovado contrato com outros jovens provenientes da sua formação, como João Gonçalves, Pedro Malheiro, Bernardo Silva, Joel Silva, Tiago Morais (emprestado ao Leixões) e Pedro Gomes, que ainda não se estreou.

O Boavista encara o Académico de Viseu na terça-feira, a partir das 20.15 horas, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, no segundo jogo dos quartos de final da Taça da Liga.

O vencedor encontrará, depois, o campeão nacional F. C. Porto ou o Gil Vicente, finalista derrotado em 2011/12, na final four da 16.ª edição da prova, que volta a decorrer pela terceira época seguida no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.