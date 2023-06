Cristiano Ronaldo a dois passos de chegar aos 200

A equipa das quinas já começou a preparar o duplo compromisso de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024 e os duelos com a Bósnia-Herzegovina, sábado no Estádio da Luz, e com a Islândia, na terça-feira seguinte em Reiquiavique, podem permitir a Cristiano Ronaldo atingir mais uma marca redonda, e absolutamente notável, na carreira como futebolista.

Depois de, em março deste ano, se ter tornado o jogador mais internacional de sempre, superando Bader Al-Mutawa, do Kuwait, o agora jogador do Al Nassr pode atingir os 200 jogos ao serviço da seleção nacional, caso entre nas opções de Roberto Martínez na terceira e quarta jornadas do Grupo J de qualificação para o Alemanha 2024.

Com 198 encontros oficiais disputados com as quinas ao peito, CR7 é, desde setembro de 2021, o melhor marcador de sempre da história das seleções: depois de ter igualado a marca do iraniano Ali Daei (109 golos em 149 partidas), o avançado português elevou, entretanto, o recorde até aos 122 tentos, sendo que três foram festejados frente à Bósnia e um ante a Islândia.

A preparação da seleção nacional para os próximos desafios começou esta terça-feira, sendo que Roberto Martínez contou, na sessão de trabalho realizada na Cidade do Futebol, com os 26 convocados, entre os quais o estreante Toti Gomes, além de Rúben Dias e Bernardo Silva, que conquistaram, no passado sábado, a Liga dos Campeões ao serviço do Manchester City.