Cristiano Ronaldo abre caminho à vitória da Juventus frente ao Bolonha

O português Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo da vitória da Juventus frente ao Bolonha (2-1), em jogo da oitava jornada da Liga italiana, que a campeã em título lidera.

Ronaldo marcou após ter recuperado uma bola, rematando rasteiro e entre o poste e o guarda-redes Skorupski, aos 19 minutos, antes de o brasileiro Danilo igualar, aos 26.

No segundo tempo, um lance confuso junto à área dos bolonheses deixou a bola para o avançado luso, que rematou contra um defesa, antes de o bósnio Pjanic fazer o 2-1 final, aos 54.

Perto do fim, foi o veterano guardião Buffon a segurar a vitória, que deixa a formação de Maurizio Sarri reforçada na liderança, com 22 pontos, mais quatro do que o Inter de Milão, que só joga no domingo. O Bolonha é 10.º com nove.

Antes, um bis do polaco Milik deu a vitória ao Nápoles na receção ao Verona (2-0), com Mário Rui a não sair do banco frente à equipa capitaneada por Miguel Veloso.

Os napolitanos reforçaram o quarto lugar, com 16 pontos, mais quatro do que a Roma, de Paulo Fonseca, com menos um jogo, e a um da Atalanta, que empatou com a Lazio a três bolas.

Em Roma, os forasteiros desperdiçaram uma vantagem de três tentos, após 'bis' do colombiano Muriel e um tento do argentino Gómez, com os laziale a reduzir com dois golos de Immobile, um de penálti aos 90+3, e do argentino Correa.

No domingo, o Inter quererá aproximar-se da Juve na visita ao Sassuolo, a Roma visita a Sampdoria e o AC Milan recebe o Lecce.