Ataque português saiu com mazelas no final do encontro entre o Manchester United e o Everton, que os red devils perderam por 0-1.

Além de ter ficado em branco, Cristiano Ronaldo saiu em mau estado do regresso ao ativo depois de ter falhado o último encontro do Manchester United.

O capitão da Seleção Nacional cumpriu toda a partida, mas terminou com ferimentos na perna, captados pelas câmaras fotográficas.