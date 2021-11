Cristiano Ronaldo acusa jornalista francês de mentir

JN/Agências Hoje às 18:38 Facebook

Internacional português negou que só vai pendurar as botas quando tiver mais bolas de ouro do que Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para desmentir o jornalista francês, Pascal Ferré, que afirmou que o internacional português apenas se retiraria do futebol "com mais Bolas de Ouro do que Lionel Messi". "Pascal Ferré mentiu, usou o meu nome para se promover e para promover a publicação para a qual trabalha", acusa CR7, que negou ainda que a sua ausência da gala desta segunda-feira, em Paris, se deva a "uma alegada quarentena". "Não tem nenhuma razão de ser", garantiu o jogador.

O avançado português, de 36 anos, vincou que a sua ambição passa por "conquistar títulos nacionais e internacionais pelos clubes que represento e pela Selecção do meu país", para além de "ser um bom exemplo para todos aqueles que são ou desejam ser futebolistas profissionais" e deixar o seu nome "escrito a letras de ouro na história do futebol mundial".

Aos vencedores, sempre desejou "os parabéns, dentro do desportivismo e fair-play" que diz nortearem a sua carreira. "Faço-o porque nunca estou contra ninguém. Ganho sempre por mim e pelos clubes que represento, ganho para mim e para aqueles que me querem bem. Não ganho contra ninguém", concluiu.