Cristiano Ronaldo alcançou os 32,5 quilómetros por hora no último jogo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Ronaldo chegou a uma velocidade estonteante em corrida, no último encontro da Premier League frente ao West Ham, onde marcou o golo inaugural da vitória por 2-1.

A rapidez de Cristiano Ronaldo já não é novidade, mas as marcas alcançadas com 36 anos continuam a surpreender. No jogo contra o West Ham, que o Manchester United venceu por 2-1, com mais um golo do português, CR7 correu a uma velocidade de 32,5 quilómetros por hora, tendo realizado vários sprints (inclusive defensivos) durante o encontro.

Na época passada, os dois atletas que registaram velocidades mais elevadas foram Tariq Lamptey, do Brighton, e Kyle Walker, do Manchester City, ambos a atingirem 36,6 quilómetros por hora.