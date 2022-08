Cristiano Ronaldo anuncia que vai dar uma entrevista para contar a verdade

Avançado voltou a publicar um comentário numa página de fãs no Instagram.

Cristiano Ronaldo voltou aos comentários do Instagram. Depois de no início da época ter anunciado quando ia regressar ao Manchester United na secção de comentários de uma página de fãs, desta vez referiu que vai contar toda a verdade numa entrevista.

"Saberão a verdade quando der uma entrevista daqui a umas semanas. Os média só falam mentiras. Tenho um livro de notas e nos últimos meses das 100 notícias que fizeram só acertaram cinco, imaginem como são as coisas. Abraço pessoal, passei aqui rapidinho. Já há muito tempo que não vinha", pode ler-se, no comentário de Cristiano Ronaldo.

O avançado português tem sido associado a vários clubes ao longo deste mercado de transferências e muitas são as especulações sobre o seu futuro. A imprensa internacional noticiou inclusive que o jogador está cada vez mais afastado do grupo do Manchester United e que até almoça sozinho.