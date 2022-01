Cristiano Ronaldo bloqueou site "Transfermarkt" por não gostar da sua avaliação

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:59 Facebook

Avançado português não gostou da sua avaliação no mercado.

O site Transfermarkt especializa-se em estatísticas e valores de mercado de futebolistas. Em 2020, fez um onze inicial com jogadores agenciados por Jorge Mendes e identificou no Instagram os presentes, menos Cristiano Ronaldo, que tinha bloqueado a conta dos alemães.

Christian Swartz, um dos responsáveis pelo site, referiu ao The Athletic que CR7 bloqueou o Transfermarkt por não concordar com a avaliação de 75 milhões de euros. "Penso que fizemos uma lista com 10 jogadores de 33 ou mais anos em que ele estava em primeiro, mas disse-nos que devia valer muito mais. Primeiro enviou uma mensagem aos nossos companheiros nas redes sociais. Responderam-lhe e explicaram por que tinha esse valor. 'Do teu grupo de idade és o número um', disseram-lhe".

No entanto, Cristiano Ronaldo não ficou satisfeito com a justificação e terá respondido com emojis (símbolos) sorridentes e bloqueou a conta do Transfermarkt no Instagram. "Havia uma diferença de 30 ou 50 milhões de euros entre ele e o segundo da lista, mas mandou-nos umas caras sorridentes e bloqueou-nos", acrescentou Swartz.