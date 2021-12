Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias nomeados para o onze do ano da FIFPro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:11 Facebook

Os três jogadores portugueses estão entre os 23 nomeados para o onze do ano do Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro).

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, ambos do Manchester United, e Ruben Dias, do Manchester City, fazem parte de uma lista que foi divulgada esta terça-feira e que apresenta algumas surpresas, como a não presença de Mohamed Salah. Messi, vencedor da última Bola de Ouro, Lewandowski e Jorginho, segundo e terceiro classificados, respetivamente, do prémio da "France Football", também estão nomeados.

A seleção foi feita pelos jogadores profissionais de futebol que tiveram de escolher os três melhores jogadores por posição (guarda-redes, defesas, médios e avançados) durante a temporada 2020/21. A 17 de janeiro vão ser divulgados os vencedores: um guarda-redes e três jogadores de cada uma das outras posições. O último lugar vai para o jogador seguinte mais votado.

Confirme a lista de nomeados:

Guarda-redes: Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain), Édouard Mendy (Senegal/Chelsea)

Defesas: David Alaba (Bayern Munique/Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (ILiverpool), Dani Alves (São Paulo/Barcelona), Leonardo Bonucci (Juventus FC), Rúben Dias (Manchester City)

Médios: Sergio Busquets ( Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), Jorginho (Chelsea), N"Golo Kante (Chelsea)

Avançados: Karim Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund); Robert Lewandowski (Bayern Munique), Romelu Lukaku (Inter Milão/Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Barcelona/PSG), Neymar (Brasil/PSG).