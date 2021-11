Cristiano Ronaldo chorou após eliminação com o F.C. Porto

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:17 Facebook

Na série "All or Nothing", da Amazon Prime, é possível ver uma passagem onde CR7 está emocionado após ter sido eliminado da Liga dos Campeões.

Na sequência da eliminação da Champions às mãos do F.C. Porto, Cristiano Ronaldo entrou no balneário visivelmente transtornado e emocionado, naquela que foi a terceira eliminação da prova milionária no percurso na Juventus.

No intervalo do embate contra os dragões, é possível ver CR7 furioso e a gritar com os colegas de equipa, sobretudo com Cuadrado, com o qual discutiu.

A série documental "All or nothing: Juventus" mostra imagens inéditas de vários episódios no seio do clube italiano, no decorrer da época 2020/21.