Cristiano Ronaldo conquista primeira Taça de Itália e iguala 34 troféus de Baía

O internacional português Cristiano Ronaldo conquistou esta quarta-feira a primeira Taça de Itália do palmarés e 34º troféu da carreira, graças à vitória da Juventus, por 2-1, sobre a Atalanta na final da prova.

A "Vecchia Signora" adiantou-se no marcador por Dejan Kulusevski, aos 31 minutos, contudo Ruslan Malinovsky deixou tudo na mesma aos 41. A meio do segundo tempo Federico Chiesa garantiu o 14.º troféu da prova para o conjunto de Turim.

Com esta vitória, o avançado português da Juventus, que ficou em branco na partida, igualou os títulos conquistados por Vítor Baía, antigo guarda-redes internacional português do F. C. Porto e do Barcelona, clubes pelos quais amealhou os mesmos 34 títulos.

Entre as conquistas de Cristiano Ronaldo duas foram ao serviço da seleção nacional: Europeu de 2016 e Liga das Nações, em 2018/19.

Eis os 34 troféus conquistados por Cristiano Ronaldo:

Sporting

1 Supertaça de Portugal (2002)

Manchester United

1 Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA (2008)

1 Liga dos Campeões (2007/08)

3 Premier League (2006/07, 2007/08 e 2008/09)

1 Taça da Inglaterra (2003/04)

2 Taça da Liga Inglesa (2005/06 e 2008/09)

2 Supertaça da Inglaterra (2007 e 2008)

Real Madrid

3 Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA (2014, 2016 e 2017)

4 Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18)

3 Supertaça Europeia (2014, 2016, 2017)

2 Campeonato Espanhol (2011/12 e 2016/17)

2 Taça do Rei (2010/11 e 2013/14)

2 Supertaça da Espanha (2012 e 2017)

Juventus

2 Campeonato Italiano (2018/19 e 2019/20)

2 Supertaça da Itália (2018 e 2020)

1 Taça de Itália

Seleção Portuguesa

1 Campeonato Europeu (2016)

1 Liga das Nações da UEFA (2018/19)