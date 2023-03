Cristiano Ronaldo dá cor e alma à estreia de Roberto Martínez

Capitão brindou Alvalade com dois golos, João Cancelo e Bernardo também marcaram. Portugal entra com o pé direito na qualificação.

Com Cristiano Ronaldo de regresso aos golos, assinou um bis, a seleção portuguesa goleou, com tranquilidade, o Liechenstein, por 4-0, na estreia de Roberto Martínez no banco, com João Cancelo e Bernardo Silva também a marcar. No arranque da fase de qualificação para o Euro 2024, ainda não foi ontem que se viram, com nitidez, as mudanças de mentalidade e de dinâmica ofensiva que o espanhol propõe, devida à escassa qualidade apresentada pelo adversário (198.º no ranking da FIFA), mas confirmou-se que Portugal passará a jogar preferencialmente com três centrais e com mais profundidade na linha atacante.

Se houve poucas mudanças na convocatória em comparação com a lista de Fernando Santos para o Mundial, o mesmo não se pode dizer do onze. João Palhinha foi a aposta surpresa, deu um cunho mais defensivo ao meio-campo e João Cancelo imprimiu velocidade e dinâmica à ala direita, enquanto Cristiano Ronaldo mostrou-se muito feliz no relvado. O capitão pareceu bem melhor fisicamente do que no Catar e com uma genica que não era vista desde a temporada passada. Concretizou um golo de penálti, depois faturou num livre direto em posição frontal, a fazer recordar os melhores tempos. Alvalade delirou ao gritar "siiiii", quando o capitão festejou os golos junto à bandeirola.