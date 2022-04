Cristiano Ronaldo dá empate ao United na receção ao Chelsea

JN Ontem às 22:34 Facebook

O internacional português garantiu, esta quinta-feira à noite, um ponto ao Manchester United, ao apontar o golo do empate a um golo na receção ao Chelsea, em jogo antecipado da 37.ª jornada da Liga Inglesa.

O médio sérvio Nemanja Matic colocou os blues em vantagem aos 60 minutos, contudo os festejos da equipa de Stanford Bridge não duraram muito, pois, dois minutos volvidos, Cristiano Ronaldo deixou tudo na mesma.

Com mais este tento, CR7 leva já 23 golos apontados esta temporada pelo Manchester United, em todas as competições.

Com este empate, o Chelsea manteve a terceira posição, com 66 pontos, menos 14 pontos que o líder Manchester City, Já os "red devils" permanecem em sexto lugar, com 55 pontos, menos 25 que os "cityzens".