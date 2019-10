Hoje às 11:47 Facebook

Avançado português da Juventus protagonizou um momento especial com Dybala, depois da vitória da "Velha Senhora" sobre o Inter de Milão.

Dybala até marcou o primeiro golo da Juventus, mas foi também por causa do que se passou depois do duelo com o Inter de Milão (vitória por 1-2) que fez manchetes em Itália e não só. Tudo por causa de Cristiano Ronaldo.

É que, enquanto o internacional argentino falava aos jornalistas, CR7, claramente bem-disposto, acercou-se dele, encostou os seus lábios à cara de Dybalam sem lhe tocar, e deu início ao que já está eternizado nas redes como "o beijo de Ronaldo a Dybala". Ou um quase beijo, vá.