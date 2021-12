Cristiano Ronaldo dá vitória ao United e ultrapassa marca dos 800 golos

JN Ontem às 22:24 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo voltou a escrever mais uma página na história do futebol ao ultrapassar os 800 golos na carreira, com dois golos que garantiram o triunfo do Manchester United na receção ao Arsenal, por 3-2, no fecho da 14.ª jornada da Liga inglesa, com outro luso, Bruno Fernandes a também marcar.

Os "gunners", com Nuno Tavares a titular, marcaram primeiro, por Emile Smith-Rowe, aos 13 minutos, mas Bruno Fernandes devolveu a igualdade para os da casa, que contaram com mais dois lusos no "onze" - Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot - em cima do intervalo (44).

Veja o golo de Bruno Fernandes (1-1):

Já no segundo tempo foi a vez de CR7 brilhar e aos 52 minutos não só deu a volta ao encontro como fez história ao atingir a marca dos 800 golos na carreira.

Veja o golo 800 de Cristiano Ronaldo (2-1):

Três minutos depois, o médio norueguês Martin Oedegaard ainda empatou, mas a noite era do avançado português, que bisou, de grande penalidade, aos 70.

Veja o segundo golo de Cristiano Ronaldo (3-2):

Com este triunfo, os "red devils" subiram ao sétimo lugar, com 21 pontos, estando a 12 pontos do líder Chelsea.

No outro jogo do dia, o Tottenham ganhou ao Brentford, por 2-0, com golos de Sergi Canos e Heung-Min Son, e é sexto, com 22 pontos.