Cristiano Ronaldo deixa mensagem e Boavista com dois reforços

O craque português fez, esta terça-feira, um esclarecimento sobre os rumores de um possível regresso ao Real Madrid. Boavista e Estoril apresentaram dois reforços e Benfica cede Tiago Araújo ao Arouca.

Boavista: Depois de anunciar a chegada de Manuel Namora, o clube axadrezado também oficializou Ilija Vukotic. O médio de 22 anos chega por empréstimo do Benfica e assinou um contrato válido por dois anos. Internacional pelas seleções do Montenegro, o Vukotic estava desde 2017 a defender o emblema da equipa B do Benfica, onde marcou quatro golos em 52 jogos.

Famalicão: O clube do Minho oficializou a contratação do central Alex Nascimento, brasileiro de 22 anos emprestado pelo Santos até ao final da temporada. "É um sonho que estou a cumprir. Quando surgiu a oportunidade de atuar no Futebol Clube de Famalicão não pensei duas vezes", afirmou.

Estoril: O defesa brasileiro Patrick reforçou os canarinhos por empréstimo do Famalicão válido por uma temporada. Com 24 anos, o central estava desde 2019 nos famalicenses, tendo participado em 46 jogos e apontado um golo no somatório de todas as competições. "Venho para ajudar este grupo a conquistar vitórias e trazer a glória ao Estoril Praia", afirmou.

O Estoril anunciou ainda a chegada do extremo equatoriano Johan Mina, que foi emprestado pelo Werder Bremen até final desta época.

Arouca: Tiago Araújo vai jogar até ao final da época no clube arouquense. O avançado chega por empréstimo do Benfica depois de na época passada ter disuputado um jogo da Taça de Portugal pela equipa principal.

Juventus: O craque português deixou, esta terça-feira, uma mensagem nas redes sociais a abordar o futuro profissional e considerou um "desrespeito" ver o seu nome associado a diversos clubes. Num dia em que o nome de Cristiano Ronaldo esteve associado a Manchester City e Real Madrid - em Espanha avançaram mesmo que o treinador Carlo Ancelotti tinha ligado ao jogador a pedir o seu regresso - o craque português decidiu reagir aos rumores, considerando-os um "desrespeito".

A equipa italiana anunciou ainda a chegada de Kaio Jorge, que assinou pela Juventus até junho de 2026.

Olympiacos: O internacional português Rony Lopes, de 25 anos, vai atuar esta temporada na equipa de Pedro Martins, por empréstimo do Sevilha. Lopes, que tem duas internacionalizações, volta a ser emprestado pelos espanhóis depois de ter passado a última época ao serviço do Nice, em que somou cinco golos e duas assistências em 33 jogos pelo emblema francês.

Wolverhampton: A equipa inglesa está interessada em juntar mais um português ao plantel. De acordo com o portal Goal, de Espanha, o clube de Bruno Lage está disposto a gastar entre os 25 e os 30 milhões de euros para ter Gonçalo Guedes, atualmente no Valência, no plantel.