Cristiano Ronaldo despediu-se dos colegas da Juventus

Ronaldo esteve presente no centro de treinos da Juventus esta manhã para se despedir dos colegas de equipa, com a transferência para o Manchester City iminente.

Depois de ontem ter esvaziado o seu cacifo no balneário da equipa, esta sexta-feira foi o dia de se despedir dos colegas de equipa. Ronaldo está mesmo de saída da Juventus e esteve, segundo a imprensa italiana presente no local, no centro de treinos da Juve durante, aproximadamente, 40 minutos. Cristiano chegou e saiu no seu carro, não tendo realizado a sessão de treinos.

Ronaldo "apenas quer sair da Juventus nas próximas horas", informou Fabrizio Romano, jornalista italiano da Sky Sports. O português está mesmo de saída de Turim e deverá juntar-se ao Manchester City, sendo que já tem tudo acordado com o clube, tal como informou o JN na edição desta sexta-feira. As próximas horas deverão ser decisivas para o futuro de Cristiano.