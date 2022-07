Cristiano Ronaldo disposto a baixar salário e Francisco Conceição despede-se do F. C. Porto

Cristiano Ronaldo estará disposto a baixar 30% do salário para abraçar um novo desafio. No F. C. Porto, Francisco Conceição despediu-se do F. C. Porto, garantindo que será "dragão para sempre".

F. C. Porto: ​​​​​​​Francisco Conceição vai jogar no Ajax nas próximas temporadas. O clube neerlandês anunciou a chegada do extremo de 19 anos, que assinou um contrato válido por cinco épocas. O jogador, que se despede do F. C. Porto com um campeonato e uma Taça de Portugal, somou três golos e três assistências nos 33 encontros - quatro dos quais a titular - na última temporada. Na hora da despedida, Francisco, que vai vestir a camisola 35 no campeão dos Países Baixos, recorreu às redes sociais para deixar uma longa mensagem, garantindo que, apesar de deixar o F. C. Porto, o "momento mais difícil da curta carreira", F. C. Porto "nunca sairá" dele.

Ainda no universo azul e branco, Agustín Marchesín foi apontado ao Almería, promovido na última época à La Liga. Segundo avança o jornal 'Voz de Almería', o guarda-redes argentino está no topo das preferências do clube espanhol para reforçar a baliza e é apontado como futuro dono da baliza "rojiblanca".

Benfica: O clube encarnado assegurou a contratação de Guilherme Afonso, extremo de 16 anos que nas duas últimas temporadas representou a equipa belga do Standard Liège. O atleta jogou ainda no AFC Tubize, onde começou, SCE Aalst e pelo Anderlecht.

Segundo o jornalista Fabrizio Roman, o médio norueguês ​​​​​​​Fredrik Aursnes está a ser negociado pelo clube encarnado, que admite chegar aos 15 milhões de euros para contar com o atleta do Feyernoord no plantel. Internacional por oito vezes pela seleção da Noruega, Fredrik Aursnes, de 26 anos, foi indiscutível ao longo da última época no Feyenoord, equipa que atingiu a final da Liga Conferência da Europa, que perdeu para a Roma, de José Mourinho.

Arouca: Thales Oleques rescindiu ao fim de quatro temporadas, nas quais se destacam duas subidas de divisão. Em nota publicada nas redes sociais, os arouquenses fazem "votos de sucessos futuros desportivos e pessoais" ao futebolista brasileiro, cuja braçadeira de capitão vai passar para João Basso. Em Portugal desde 2013/2014, quando chegou para representar o Sporting de Braga B, o lateral direito de 28 anos, em Arouca desde 2018/2019, vai agora procurar uma nova aventura, ao fim de 133 jogos e sete golos ao serviço dos arouquenses.

Manchester United: Cristiano Ronaldo continua a ser um dos grandes protagonistas de mercado e a estar no meio de vários rumores. Segundo a "CBS", o craque português, que ainda não se apresentou nos trabalhos do Manchester United, está disposto a baixar 30 por cento do salário, cerca de 30 milhões de euros anuais, de modo a abraçar um novo desafio. A mesma fonte garantiu que Jorge Mendes transmitiu a informação aos vários clubes com quem tem mantido contactos e, quanto a uma possível transferência para o Atlético de Madrid, o clube de João Félix não vai avançar por qualquer proposta dado os elevados custos do negócio.

Nottingham Forest: Jesse Lingard já tem novo clube, depois de não ter renovado com o Manchester United. O médio-ofensivo inglês, internacional A por 32 vezes, já cumpriu exames médicos pela equipa de Steve Cooper e vai assinar um contrato válido por uma temporada.