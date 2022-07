Cristiano Ronaldo diz-se feliz por voltar a Old Trafford

Apesar da polémica relacionada com o facto de Cristiano Ronaldo ter abandonado Old Trafford, antes do jogo com o Rayo Vallecano acabar, o português colocou uma publicação no Instagram onde se mostra "feliz por voltar".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Recorde-se que o português começou o encontro amigável como titular, mas já não regressou ao relvado após o apito para o intervalo. Pouco depois foi visto a seguir na direção do parque de estacionamento, juntamente com Diogo Dalot, e esse episódio sugeria alguma insatisfação de CR7, visto que não ficou para ver a prestação dos companheiros no resto do jogo.