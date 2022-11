Cristiano Ronaldo é ausência notada no treino de Portugal

Rui Farinha, no Catar Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo não está presente na sessão que se realiza no centro de treinos de Portugal, no Catar. O capitão realiza trabalho específico de recuperação no ginásio.

Já Nuno Mendes, Otávio e Danilo, a contas com problemas físicos, estão também ausentes. O médio do F. C. Porto está porém próximo do regresso e pode ser utilizado frente à Coreia do Sul, ou no pior dos cenários, no duelo dos oitavos de final.

Todos os outros jogadores estão às ordens de Fernando Santos e prontos para o duelo com os asiáticos, que se realiza sexta-feira, no Estádio Education City.