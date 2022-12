Cristiano Ronaldo e Mourinho despedem-se de Pelé

Cristiano Ronaldo e José Mourinho publicaram mensagens de despedida para o falecido Pelé.

"Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero "adeus" ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé", escreveu Cristiano Ronaldo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

PUB

"Em 2005 recebi o prémio da BBC diretamente das mãos do rei e até hoje é um dos momentos em que mais me orgulho. Estava tão feliz por o ter em Manchester onde tivemos uma grande conversa e passámos um bom tempo juntos. Ainda mais no evento da Hublot onde nos rimos bastante. Descansa em paz Rei Pelé, os meus pensamentos estão com os seus queridos. Estou muito triste", escreveu José Mourinho.