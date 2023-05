JN Hoje às 17:23 Facebook

Cristiano Ronaldo é o desportista mais bem pago do mundo, de acordo com a revista "Forbes". O português lidera um pódio que fica completo com Lionel Messi e Kylian Mbappé.

A aventura de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita estará longe do pináculo no que aos objetivos desportivos diz respeito, mas o contrato que assinou com o Al Nassr permitiu ao internacional português voltar, seis anos depois, ao topo da lista dos desportistas mais bem pagos do mundo, à frente de Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos do PSG.

Segundo a lista publicada pela revista "Forbes", CR7 receberá por ano um valor global na ordem dos 136 milhões de dólares, o equivalente a 124 milhões de euros, mais seis que o eterno rival Messi.

O valor apurado engloba variáveis como o salário, prémios e bónus, sejam eles pagos pelo clube ou tenham origem em atividades extra futebol.

O top 10 da lista de desportistas mais bem pagos no mundo fica completa com o basquetebolista LeBron James (119,5 milhões de dólares), o pugilista Canelo Alvarez (110 milhões de dólares), os golfistas Dustin Johnson (107 milhões de dólares) e Phil Mickelson (106 milhões de dólares), o basquetebolista Stephen Curry (100,4 milhões de dólares), o antigo tenista Roger Federer (95,1 milhões de dólares) e o basquetebolista Kevin Durant (89,1 milhões de dólares).