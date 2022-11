Cristiano Ronaldo é o mais jovem e mais velho a marcar por Portugal em Mundiais

Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo da vitória de Portugal diante do Gana e fez história: é o mais novo e mais velho a marcar pela seleção nacional em Mundiais.

Mais um jogo e mais um recorde. O golo de Cristiano Ronaldo frente ao Gana foi o 50.º de Portugal em Campeonatos do Mundo e o avançado tornou-se no primeiro jogador da história do futebol a marcar em cinco Mundiais. Se isso já não fosse impressionante o suficiente, há mais uma marca alcançada pelo jogador.

CR7 é agora o marcador mais jovem e mais velho de Portugal em Campeonatos do Mundo. O primeiro surgiu em 2006, na vitória por 2-0 frente ao Irão, na altura com 21 anos. Agora, em 2022, e já com 37 anos, é o goleador mais velho da seleção nacional.