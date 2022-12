Cristiano Ronaldo é o melhor marcador da história em competições internacionais

JN Hoje às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou pela primeira vez o estudo referente ao melhor marcador de sempre em provas internacionais. Ronaldo lidera a lista, com mais 35 golos do que Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo lidera a lista de melhores marcadores de sempre a nível internacional, de acordo com a informação partilhada pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

O organismo publicou, pela primeira vez, este ranking, que tem como líder CR7, com um total de 270 golos, entre competições internacionais de clubes (152) e de seleções (118).

PUB

O pódio fica completo com o argentino Lionel Messi (235) e o polaco Robert Lewandowski (178).

A lista da IFFHS conta com outro português, Eusébio, que, com um total de 100 golos, surge na 27.ª posição.

De referir que da lista de jogos em que a IFFHS baseia os seus dados, alguns não são registados pela FIFA.