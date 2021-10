Cristiano Ronaldo eleito jogador do mês da Premier League

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:29 Facebook

Cristiano Ronaldo foi eleito o jogador do mês de setembro da Liga inglesa, depois de ter marcado três golos ao serviço do Manchester United.

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United continua a correr de feição para o avançado português. Depois de se ter estreado com dois golos frente ao Newcastle, CR7 marcou novamente contra o West Ham. Nos três jogos em que participou em setembro na Liga inglesa, apenas não marcou na derrota por 1-0 na receção ao Aston Villa.

Com três golos em três jogos (cinco golos em todas as competições), Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mês de setembro na Premier League, conquistando este galardão pela quinta vez, nesta que é a segunda passagem pelo Manchester United. Voltou a vencer este prémio 13 anos depois, a maior margem de tempo da história da competição.

Cristiano superou João Cancelo, Antonio Rudiger, Saint-Maximin, Mohamed Salah e Ismaila Sarr.