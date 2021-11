Cristiano Ronaldo em 6.º lugar na eleição da Bola de Ouro

Rui Santos Hoje às 20:31 Facebook

Cristiano Ronaldo ficou-se pelo 6.º lugar na eleição da Bola de Ouro do ano 2021, prémio atribuído pela France Football. O internacional português, que estava entre os dez finalistas, procurava a sexta distinção da carreira.

O avançado, que no último verão trocou a Juventus pelo Manchester United, marcou 46 golos e fez seis assistências durante este ano, tendo ajudado a "Vecchia Signora" a conquistar a Taça e a Supertaça de Itália.

A nível individual, foi o melhor marcador da liga italiana, com 29 golos, e da fase final do Campeonato da Europa, ao lado do checo Patrik Schick, com cinco. 2021 foi também o ano em que CR7 se tornou no melhor marcador de sempre de seleções, levando já 115 golos com as Quinas ao peito.

Vencedor do prémio em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo é o segundo jogador mais vezes distinguido com a Bola de Ouro, apenas atrás do argentino Lionel Messi, que levou o prémio para casa em seis ocasiões.

O português não marcou presença na gala de hoje, realizada em Paris, mas negou que tal se tenha devido a "uma alegada quarentena". Nas redes sociais, também acusou o jornalista francês, Pascal Ferré, de mentir, ao dizer que apenas se retiraria do futebol "com mais Bolas de Ouro do que Lionel Messi".