Cristiano Ronaldo em branco na derrota do Al Nassr

Equipa do avançado português deixa fugir a liderança da liga saudita

O Al Ittihad de Nuno Espírito Santo recebeu e venceu o Al Nassr (0-1) e é o novo líder da Liga saudita. Num jogo em que Cristiano Ronaldo voltou a ficar em branco, o Al Nassr viu Romarinho marcar a dez minutos do final, um golo que se justificava, largamente, tal o domínio exercido pela equipa treinada por Nuno Espírito Santo, que soma agora mais um ponto do que o seu adversário.

Sem grandes oportunidades para alvejar a baliza contrária, Cristiano Ronaldo só apareceu na segunda parte, na cobrança de um livre direto que saiu para a bancada (56)

O internacional português nunca se conseguiu libertar da marcação dos defesas do Al Ittihad, que não concederam espaços. O jogo terminou com o CR7 a ficar em branco pela segunda jornada consecutiva e sem conseguir evitar a segunda derrota do Al Nassr em 19 jornadas da liga saudita.