Cristiano Ronaldo espera regressar frente ao Aston Villa

Susana Silva Hoje às 19:31

O internacional português Ronaldo manifestou esta quinta-feira a esperança de regressar à competição pelo Manchester United na visita ao Aston Villa, na 22.ª jornada da Liga inglesa de futebol, agendada para sábado.

"Às vezes temos desconforto desse tipo (muscular). Não é algo sério e espero estar pronto em breve. Espero que seja contra o Aston Villa. Vou tentar treinar normalmente e ver como meu corpo reage", disse o jogador à Sky Sports.

O avançado internacional português de 36 anos falhou o triunfo dos "red devils" na Taça de Inglaterra, por 1-0, precisamente contra o Aston Villa, devido a problemas musculares, como confirmou o treinador Ralf Rangnick.

"Cruzo os dedos. Confio (no meu regresso)", completou.

O Manchester United é sétimo classificado com 31 pontos e menos dois jogos, a 22 do líder Manchester City, enquanto o Aston Villa é 14.º com 22, igualmente com somente 19 desafios.