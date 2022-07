Cristiano Ronaldo está de regresso a Manchester

JN Hoje às 18:28 Facebook

Apesar de o impasse em torno do seu futuro continuar, o avançado português volta a Inglaterra para discutir a situação com o clube.

Cristiano Ronaldo é esperado ainda esta segunda-feira em Manchester.

De acordo com o site "The Athletic", o avançado português já deixou Portugal e vai a Inglaterra para conversar com os dirigentes do clube, tendo em vista uma resolução para o seu futuro.

A notícia adianta que CR7 mantém a intenção de deixar os "red devils", acrescentando, por outro lado, que não há certezas sobre se o jogador será integrado no plantel para iniciar os treinos.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo invocou "razões familiares" para não se apresentar em Old Trafford para o início da pré-temporada.