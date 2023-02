Cristiano Ronaldo: "Estou muito feliz pelos golos"

Cristiano Ronaldo evidenciou estar "feliz" pelo "póquer" alcançado nesta quinta-feira, na visita do Al Nassr ao Al Wehda (4-0). CR7 salientou ainda a importância da vitória.

O internacional português Cristiano Ronaldo assinou quatro golos, esta quinta-feira, no encontro do Al-Nassr frente ao Al-Wehda, jogo da Liga da Arábia Saudita. Com este triunfo, a equipa de CR7 assumiu a liderança da competição.

"Foi um jogo bom. A equipa jogou bem. Precisávamos de ganhar e estamos em primeiro. Estou muito feliz pelos golos", disse Cristiano Ronaldo após o jogo, manifestando depois o mesmo entusiasmo, nas redes sociais.

"Muito feliz por ter marcado e ter ajudado a equipa a ganhar. Quando é com golos, e principalmente com um póquer, é muito especial", realçou o craque português, de 38 anos.